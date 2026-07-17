Роботу оторвали голову, но он победил: в Китае впервые провели бой гуманоидов

В китайском городе Шэньчжэнь состоялся первый поединок полноразмерных человекоподобных роботов по правилам смешанных единоборств (ММА). Во время боя один из участников лишился головы после мощного удара ногой, однако продолжил сражаться и в итоге одержал победу.

На ринге встретились два гуманоидных робота T800 — «Белый орел» и «Матадор», разработанные китайской компанией EngineAI. Машины ростом около 1,7 метра наносили удары руками и ногами, выполняли развороты, поднимались после падений и даже провоцировали друг друга жестами. В одном из последних эпизодов «Белый орел» ударом ноги полностью отделил голову соперника от корпуса. Несмотря на потерю размещенных в голове датчиков, «Матадор» продолжил бой благодаря системам управления, расположенным в туловище. По итогам пяти раундов именно он одержал победу со счетом 3:2.

Поединок стал первым этапом коммерческой лиги URKL, созданной компанией EngineAI. При этом подобные соревнования уже проводились в Китае. В мае 2025 года в Ханчжоу состоялся турнир с небольшими роботами Unitree, которыми управляли операторы с помощью контроллеров. Позже соревнования вошли в программу Всемирных игр человекоподобных роботов в Пекине.

Развитие китайских гуманоидов заметно и по результатам ежегодного полумарафона в Пекине. Если в 2025 году дистанцию в 21 километр смогли завершить лишь шесть из двадцати роботов, а победитель потратил на это 2 часа 40 минут 42 секунды, то уже через год на старт вышли более 300 машин из более чем 100 команд.

Около 40% участников преодолели трассу полностью автономно, без непосредственного управления человеком. Победителем стал робот «Молния», который преодолел дистанцию за 50 минут 26 секунд — почти на два часа быстрее, чем лучший результат годом ранее, несмотря на более сложную трассу с поворотами, подъемами и спусками.