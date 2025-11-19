Акмолинская область продолжает укреплять позиции одного из самых технологичных регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Цифровые решения активно внедряются в образование, энергетику и промышленность, однако именно агропромышленный комплекс становится ярким примером того, как современные технологии способны преобразить привычные процессы сельского хозяйства.

В селе Енбек Аккольского района начала работу умная ферма на базе одноимённого предприятия. Благодаря внедрённым цифровым решениям здесь полностью автоматизирован процесс доения, который теперь выполняют роботы. Современная система самостоятельно определяет, когда животное готово к доению, и обеспечивает весь цикл — от подготовки до сдаивания молока.

Заместитель акима Аккольского района Саят Ахмеджанов подчеркнул, что проект важен не только с технологической точки зрения, но и с социальной. По его словам, цифровизация сельского хозяйства демонстрирует новые возможности для молодёжи и создаёт рабочие места в селе, развивая местную инфраструктуру и повышая привлекательность сельского труда.

Самым впечатляющим элементом комплекса стал робот-дояр, оснащённый 3D-камерами и высокоточными сенсорами. Система фиксирует положение животного, проводит подготовительный массаж, аккуратно сдаивает молоко и делает это круглосуточно, без ошибок и усталости. Управляющий комплексом Сагжан Ракишев отмечает, że вмешательство человека минимально, а всё внимание направлено на комфорт животных. В коровнике действует система климат-контроля, вентиляции и автоматических штор, поддерживающих оптимальный микроклимат.

Ферма рассчитана на 300 голов крупного рогатого скота и ежедневно производит до шести тонн молока. Автоматизация позволила обеспечить стабильный и безопасный процесс, а данные о продуктивности поступают в цифровую систему управления хозяйством, где анализируются в режиме реального времени.

Однако инновации предприятия "Енбек" не ограничиваются животноводством. С 2013 года здесь развивается направление органического земледелия. На сертифицированных землях площадью свыше четырёх тысяч гектаров выращивается экологически чистая пшеница, которая экспортируется в Европу и пользуется спросом благодаря качеству и натуральности.

При этом руководство предприятия подчеркивает, что высокотехнологичные решения не заменяют роли человека. За каждым роботом стоит команда специалистов, которые следят за животными, обслуживают оборудование и ухаживают за полями. На предприятии работают более 80 сотрудников, многие — семьями. Для работников построено жильё и созданы комфортные бытовые условия, что повышает привлекательность работы в сельской местности.