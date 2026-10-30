Роботы-хирурги и лечение рака: в Алматы начали строить новый медцентр

В Алматы начали строительство нового медицинского комплекса, где онкологические пациенты смогут проходить обследования, получать химиотерапию и хирургическое лечение, в том числе с применением роботизированных технологий. Центр рассчитан на 250 коек, а завершить строительство планируют в 2028 году.

В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство медицинских объектов и повысить доступность помощи населению. Для Алматы, где проживают около 2,4 млн человек, расширение больничных мощностей особенно актуально.

По данным Минздрава, сегодня на диспансерном учете в городе состоят более 38 тысяч онкологических пациентов. Ежегодно проводится свыше 3,5 тысячи операций, причем более 70% из них малоинвазивные.

30 октября на месте будущего комплекса заложили памятную капсулу. В церемонии участвовали министр здравоохранения Акмарал Альназарова, аким Алматы Дархан Сатыбалды и руководитель городского управления общественного здравоохранения Марат Пашимов.

Что появится в новом медцентре

Комплекс объединит многопрофильную больницу с онкологическим центром на 250 коек и клинико-диагностический центр, рассчитанный на 350 посещений в смену.

В здании предусмотрены круглосуточный стационар, дневной стационар на 80 мест для проведения химиотерапии и консультативно-диагностическая поликлиника.

Здесь разместятся отделения лучевой терапии и химиотерапии, реанимация и интенсивная терапия, эндоскопический и трансфузиологический центры.

Одной из особенностей станет операционный блок с возможностью роботизированной хирургии. Такие технологии позволяют хирургам проводить сложные вмешательства с помощью специальных роботизированных систем.

Диагностика и лечение в одном месте

Отдельное внимание уделят выявлению онкологических заболеваний и подбору лечения.

В центре предусмотрены клинико-диагностическая, молекулярно-генетическая и патоморфологическая лаборатории. Они позволят проводить исследования для уточнения диагноза, изучения особенностей опухолей и выбора подходящей терапии.

Для работы медиков создадут цифровой медицинский архив и ситуационный центр.

Появится отделение госпитальной фармации с автоматизированной системой приготовления противоопухолевых препаратов.

Предполагается, что объединение диагностики, хирургии и лекарственного лечения в одном комплексе сделает медицинскую помощь доступнее и сократит необходимость обращения в разные учреждения.

«За каждым онкологическим диагнозом стоит человеческая судьба, семья, надежда на выздоровление и полноценную жизнь. Поэтому для нас строительство нового центра – это не просто возведение здания. Это возможность помочь тысячам людей, обеспечить своевременную диагностику и современное лечение», – отметила Акмарал Альназарова.

Завершить строительство медицинского комплекса планируют в 2028 году. После открытия он должен расширить возможности онкологической службы Алматы, включая проведение сложных операций, диагностику и специализированное лечение.