Роботы следили за порядком на концерте Backstreet Boys в Астане
В столице на стадионе "Астана Арена" состоялся масштабный концерт легендарной группы Backstreet Boys, собравший более 20 тысяч поклонников, передает BAQ.KZ.
Для обеспечения порядка и безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции и Национальной гвардии МВД РК. На входе установили дополнительные турникеты, расширили систему видеонаблюдения. Поток изображений с камер поступал в центр оперативного управления полиции в режиме реального времени, что позволило своевременно отслеживать ситуацию и реагировать на инциденты.
Кроме того, правоохранительные органы использовали мобильные ЦОУ и четвероногих роботов Deep Robotics Lite 3, которые фиксировали нарушения общественного порядка и распознавали лица в толпе.
Благодаря слаженной работе полиции и применению современных технологий концерт прошёл без происшествий.
В МВД подчеркнули, что крупные массовые мероприятия требуют усиленных мер безопасности и призвали жителей столицы и гостей города соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей.
