Роботы-собаки распознают лица и выявляют нарушения в Астане
Четвероногие роботы помогают полиции столицы.
В Астане правоохранительные органы активно внедряют современные технологии для повышения безопасности в общественных местах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Среди новшеств особое внимание привлекают четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, которые уже используются на концертах, собраниях и культурных мероприятиях столицы.
Роботы выполняют несколько важных функций: фиксируют правонарушения, идентифицируют людей в толпе, обеспечивают их безопасность, своевременно выявляют потенциальные угрозы и оперативно на них реагируют. Кроме того, они оказывают дополнительную поддержку сотрудникам полиции в чрезвычайных ситуациях.
Преимущества Deep Robotics Lite 3 очевидны: высокая маневренность, возможность круглосуточного сбора данных с помощью сенсоров и камер, а также проведение точного анализа информации. Роботы способны работать автономно, не требуя постоянного участия человека, что значительно повышает эффективность обеспечения порядка в общественных пространствах.
Благодаря совместной работе полиции и роботов-собак массовые мероприятия и концерты в Астане проходят без происшествий, а безопасность жителей и гостей столицы полностью обеспечена. Как отмечают эксперты, внедрение таких технологий является важным шагом в модернизации правоохранительных органов и повышении их оперативной эффективности.
В будущем планируется расширить сферу применения Deep Robotics Lite 3, чтобы они стали ключевым инструментом обеспечения безопасности во всех общественных местах города.
