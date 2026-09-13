Роботы-собаки впервые вышли на охрану общественного порядка в ВКО

На масштабном фестивале современной кочевой культуры "Nomad Álemi", прошедшем в поселке Касым Кайсенов Уланского района, безопасность граждан наряду с сотрудниками полиции обеспечивали современные технологии.

Полиция Восточно-Казахстанской области впервые использовала роботов-собак во время массового мероприятия. Они стали новым элементом цифровой системы, предназначенной для обеспечения общественной безопасности в регионе.

Роботы-собаки способны патрулировать заданную территорию и вести круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, они могут анализировать видеозаписи и распознавать лица. Собранная информация в режиме реального времени передается в центр оперативного управления. Это позволяет сотрудникам полиции быстро оценивать обстановку и при необходимости оперативно реагировать.

Для эффективного взаимодействия с гражданами, посетившими фестиваль, роботы-собаки оснащены световыми сигналами и громкоговорителями, позволяющими передавать голосовые предупреждения.

Первый опыт применения роботов-собак на фестивале "Nomad Álemi" показал, что современные технологии могут эффективно помогать полиции в обеспечении безопасности.

Роботы-собаки дополняют работу традиционных полицейских нарядов и направлены на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования.