Роботы-собаки впервые вышли на охрану общественного порядка в ВКО
Роботы-собаки оснащены световыми сигналами и громкоговорителями, позволяющими передавать голосовые предупреждения.
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На масштабном фестивале современной кочевой культуры "Nomad Álemi", прошедшем в поселке Касым Кайсенов Уланского района, безопасность граждан наряду с сотрудниками полиции обеспечивали современные технологии.
Полиция Восточно-Казахстанской области впервые использовала роботов-собак во время массового мероприятия. Они стали новым элементом цифровой системы, предназначенной для обеспечения общественной безопасности в регионе.
Роботы-собаки способны патрулировать заданную территорию и вести круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, они могут анализировать видеозаписи и распознавать лица. Собранная информация в режиме реального времени передается в центр оперативного управления. Это позволяет сотрудникам полиции быстро оценивать обстановку и при необходимости оперативно реагировать.
Для эффективного взаимодействия с гражданами, посетившими фестиваль, роботы-собаки оснащены световыми сигналами и громкоговорителями, позволяющими передавать голосовые предупреждения.
Первый опыт применения роботов-собак на фестивале "Nomad Álemi" показал, что современные технологии могут эффективно помогать полиции в обеспечении безопасности.
Роботы-собаки дополняют работу традиционных полицейских нарядов и направлены на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования.
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