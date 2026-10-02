Роботы, стартапы и ИИ: в Астане проходит AI & Digital Bridge 2026

В столичном МВЦ EXPO проходит международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, объединивший представителей мировых IT-компаний, инвесторов, разработчиков и стартапов. Сегодня, 2 октября, для посетителей открывается основная программа мероприятия, передает BAQ.KZ.

Форум проходит с 1 по 3 октября и становится центральным событием AI MONTH – месяца искусственного интеллекта и цифровых технологий в Казахстане.

В этом году организаторы ожидают более 30 тысяч участников, свыше 300 спикеров и представителей более 100 технологических компаний.

Что представлено на форуме

На площадке Digital Bridge обсуждают развитие искусственного интеллекта, робототехнику, венчурные инвестиции, спутниковые технологии, цифровую трансформацию бизнеса и новые профессии.

Для гостей работают технологическая выставка и Startup Alley, где разработчики и молодые предприниматели представляют собственные проекты.

Программа охватывает четыре основных направления: AI, Creative Industries, Talent и GameDev. Одним из центральных событий также становится международное стартап-соревнование Astana Hub Battle.

Среди заявленных спикеров форума – основатель Network School Баладжи Шринивасан, сооснователь казахстанского Higgsfield AI Ерзат Дулат, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель E-Space Грег Уайлер, глава General Atlantic Уильям Форд и Co-CEO Kraken Дэвид Рипли.

Чем отметился первый день Digital Bridge 2026

Накануне, 1 октября, состоялась специальная программа форума с участием государственных и международных делегаций, а также руководителей технологической индустрии.

На пленарном заседании выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства рассказал о развитии отечественной IT-индустрии и предложил запустить AI Challenge – международное соревнование по поиску решений для конкретных задач экономики.

Предполагается, что разработки казахстанских и зарубежных команд, доказавшие свою эффективность, смогут внедряться непосредственно в производство.

По словам Президента, по итогам 2025 года экспорт казахстанских IT-услуг превысил 1 млрд долларов, а отечественные цифровые решения используются более чем в 100 странах мира.

В рамках форума Токаев также ознакомился с перспективными проектами в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и робототехники.

Чем запомнился Digital Bridge 2025

В прошлом году международный форум проходил в Астане со 2 по 4 октября. Среди его главных гостей были Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Венгрии Тамаш Шуйок и основатель Telegram Павел Дуров.

Одним из интересных проектов финала Astana Hub Battle стала разработка казахстанских школьниц MindShield – технология ранней диагностики болезни Паркинсона с использованием нейросетей и компьютерного зрения.

По итогам Digital Bridge 2025 государственные органы, международные компании и технологические организации подписали 41 документ о сотрудничестве в сфере IT и инноваций.

В частности, Astana Hub и китайская компания UNITREE договорились об открытии специализированной лаборатории робототехники на базе международного центра искусственного интеллекта alem.ai.

За годы проведения Digital Bridge посетили более 127 тысяч участников из 100 стран. На площадке форума выступили свыше 1 500 спикеров и были представлены более 600 стартапов.