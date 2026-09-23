Роботы в онкологии: как технологии меняют лечение пациентов в Алматы

Современные роботизированные технологии, которые внедрили в Алматинском онкологическом центре, представили министру здравоохранения Акмарал Альназаровой. Новое оборудование используется как в хирургии, так и в лекарственном обеспечении пациентов.

Как робот помогает хирургам

Роботизированная хирургическая система предназначена для проведения сложных малоинвазивных операций. Вмешательства выполняются через небольшие проколы вместо больших разрезов.

По словам специалистов, высокая точность оборудования позволяет снизить риск повреждения крупных сосудов и уменьшить необходимость переливания крови. Также при таких операциях снижается вероятность осложнений, воспалений и инфекций.

Для пациентов это означает меньше боли после операции, более короткий срок пребывания в больнице и более быстрое возвращение к привычной жизни.

Хирург во время операции получает трехмерное увеличенное изображение операционного поля. Это позволяет рассмотреть мельчайшие сосуды и нервы. Робот обеспечивает высокую точность движений и устраняет тремор рук.

Как роботы контролируют лекарства

В онкоцентре также представили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого приготовления лекарственных препаратов.

Технология автоматизирует процесс лекарственного обеспечения – от приема и хранения препаратов до их приготовления и выдачи пациенту.

Каждая упаковка получает индивидуальную цифровую идентификацию. Это позволяет отследить весь путь препарата и зафиксировать действия с ним на каждом этапе.

Сколько пациентов получают помощь

Сегодня в Алматы на учете состоят более 38 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно медицинскую помощь получают свыше 27 тысяч человек.

За последние восемь лет объем услуг по лечению онкологических заболеваний вырос в 2,5 раза.

При этом показатель пятилетней выживаемости увеличился с 46% до 75%.

В Алматинском онкологическом центре отмечают, что внедрение роботизированных технологий является частью работы по повышению качества и безопасности медицинской помощи.