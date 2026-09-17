Роботы, видеоаналитика и City Brain могут появиться в регионах Казахстана

Китайские системы управления транспортом, видеоаналитики, автономной логистики и цифровых двойников могут начать тестировать в регионах Казахстана. Пока речь идет о пилотных проектах. После испытаний власти намерены оценить их результат и решить, какие решения можно масштабировать, передает BAQ.KZ.

Казахстанская делегация во главе с вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Бактияром Мухаметкалиевым побывала в Ханчжоу, Гонконге и Шэньчжэне. В поездке участвовали представители 11 регионов.

В Ханчжоу делегации показали City Brain, систему, где данные и искусственный интеллект помогают управлять городскими процессами. Отдельно изучили интеллектуальный транспорт, цифровое управление коммунальной и энергетической инфраструктурой, робототехнику и видеоаналитику.

Переговоры прошли с Alibaba, H3C, Dahua Technology, Unitree Robotics, Zhejiang Communications Investment Group и другими компаниями.

В Шэньчжэне речь уже шла о решениях, которые могут перейти в пилотный режим в Казахстане. Среди них компьютерное зрение для анализа городской среды, видеоаналитика, цифровые двойники, автономная логистика и интеллектуальные транспортные системы.

Предполагается, что такие проекты будут запускать вместе с казахстанскими IT-компаниями. Сначала решения протестируют в отдельных регионах, затем оценят их работу и возможность дальнейшего распространения.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подписало соглашение с Zhejiang Gaoxin Technology. Документ охватывает искусственный интеллект, цифровое развитие и модель AI-Native Cities & Regions. Отдельные соглашения компания заключила и с рядом регионов Казахстана.

По словам Бактияра Мухаметкалиева, следующий этап должен перевести переговоры в практическую плоскость. Речь идет о запуске пилотов в регионах, обмене компетенциями и работе с китайскими технологическими партнерами.

Какие регионы станут первыми площадками, какие компании войдут в каждый пилот и сколько будет стоить запуск, пока не сообщается.