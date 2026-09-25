Роботы вместо одиночества: как ИИ пытаются подключить к уходу за людьми с Альцгеймером

Разговорные роботы, голосовые ИИ-системы и устройства, которые реагируют на движения и голос человека, начинают тестировать в уходе за людьми с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными нарушениями. Их задача помочь пациентам больше общаться, легче включаться в терапию и спокойнее переносить приступы тревоги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Роботы задают вопросы и тренируют память

В парижской больнице Брока пожилые пациенты участвуют в экспериментах сразу с несколькими роботами.

NAO задает вопросы и предлагает упражнения, которые стимулируют разговор и когнитивные функции. Во время одного из занятий робот просит пациентов закончить знакомые пословицы.

Еще одно устройство, Paro, выглядит как роботизированный тюлень. Он оснащен датчиками и реагирует на движения и звуки человека. Его рассматривают как средство терапевтического комфорта.

Miroki предназначен для общения с пациентами через беседу.

72-летняя Мишель призналась, что новый опыт ее не тревожит, хотя живое общение она все равно предпочитает.

Одни принимают роботов, другие отвергают

Исследователи говорят, что реакции пациентов сильно различаются.

Психолог и научный инженер лаборатории Broca Living Lab Леа Веккиони рассказала, что некоторых людей роботы буквально поражают. Другие, напротив, категорически не хотят иметь с ними дело.

Ученые проверяют, могут ли такие устройства помогать пациентам включаться в терапию.

Роботов рассматривают как посредников при когнитивной стимуляции, логопедических и речевых занятиях, физиотерапии и психомоторной реабилитации.

ИИ может разговаривать с человеком о его собственной жизни

Еще один эксперимент проходит в доме престарелых La Septfontoise на юге Франции.

Там тестируют систему Livana. Она работает через телефон и предназначена для поддержки постояльцев в моменты тревоги или возбуждения.

Перед началом испытаний сотрудники вместе с семьями собирают биографические данные человека. Это могут быть сведения о его интересах, привычках и жизненном пути.

После этого система подстраивает голос и содержание беседы под конкретного постояльца.

Психолог Элоди Жамм объясняет, что в разговор можно закладывать знакомые человеку темы, которые помогают его успокоить.

Систему рассматривают как немедикаментозный способ поддержки людей с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Помощь и пациентам, и тем, кто за ними ухаживает

Директор La Septfontoise Гислен Верин считает, что такие технологии могут дать дополнительную поддержку не только постояльцам, но и сотрудникам по уходу.

При этом исследователи отдельно подчеркивают, что роботы не должны вытеснять людей.

«Я не считаю, что роботов нужно воспринимать как средство замены», - говорит научный директор Broca Living Lab Марибель Пино.

По ее словам, даже самые развитые системы остаются инструментами. Человеческие отношения они заменить не могут.

Сейчас исследователи пытаются понять, где такие технологии действительно могут помочь пациентам, а где человеку по-прежнему нужен только другой человек.