Внедрение искусственного интеллекта в школы не приведёт к замене учителей, заявил министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, задача технологий — помогать педагогам и повышать качество учебного процесса, а не подменять живое общение с детьми.

"Сегодня искусственный интеллект планируется внедрять не как замену учителю, а как его помощника. Мы хотим с помощью ИИ повысить эффективность преподавания. Эмоции, которые может дать человек, никто не сможет воспроизвести. Ни одна страна сейчас не собирается заменять учителей роботами", — сказал министр.

Он отметил, что ИИ сможет взять на себя рутинные задачи, освободив время для работы с детьми, а также помочь в управленческих и организационных процессах в школах.