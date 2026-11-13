Родителей не было дома: семилетний мальчик ушел смотреть на поезда в Семее

У семилетнего жителя Семея был свой план на вечер, посмотреть на поезд. Пока родителей не было дома, он отправился к железной дороге. На улице уже стемнело, но любопытство победило осторожность.

Около 19.40 мальчика, который в одиночку гулял возле рельсов, заметили патрульные полицейские. Перед ночным дежурством на трассе они заехали на автозаправку на улице Бозтаева.

Полицейский подошел к ребенку и спросил, почему тот здесь один. Мальчик честно рассказал о цели своей прогулки и о том, что живет в частном секторе в районе Комсомольского поселка.

Знакомство с поездами в этот вечер решили отложить. Патрульные отвезли мальчика домой и передали родителям.

«Вы патрульные? Спасибо вам!» – поблагодарил полицейских отец ребенка.

Ругать сына полицейские не разрешили. Попросили родителей спокойно объяснить, почему к железной дороге одному нельзя. А мальчику пообещали, что будут его защитниками. Весь разговор попал на видеорегистратор.

В полиции напоминают, что рельсы не место для игр и детских прогулок в одиночку, и просят родителей всегда знать, где их дети.