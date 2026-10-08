Родителей юных футболистов обманули на 24 млн тенге под предлогом поездки на турнир в Испанию

В Астане вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном под предлогом организации поездки детей на международный футбольный турнир в Испанию.

Осужденный предлагал родителям юных футболистов поездку по системе «все включено». Он обещал организовать участие детей в международном турнире, приобрести авиабилеты и спортивную форму, оформить визы, а также обеспечить сопровождение и иные необходимые услуги.

Под различными предлогами мужчина получал от родителей денежные средства. Однако в действительности свои обязательства он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В результате девяти потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 24 млн теңге.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Причиненный потерпевшим ущерб подлежит взысканию с осужденного.

Прокуратура города Астаны предупреждает родителей: перед организацией зарубежных поездок детей на спортивные соревнования необходимо тщательно проверять полномочия организаторов, наличие официального приглашения на турнир, договоров, авиабилетов и подтверждений бронирования.

Не следует передавать крупные суммы денег исключительно на основании устных обещаний. Перед оплатой необходимо убедиться в реальности поездки и наличии всех подтверждающих документов.