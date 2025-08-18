Казахстанский блогер и маркетолог Аксултан Калиев, у которого 1,1 миллиона подписчиков, оказался в центре громкого скандала, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Поводом стали его высказывания о детях с детским церебральным параличом.

В удалённом посте в Threads блогер заявил, что особенные дети появляются "от прелюбодеяний".

"Если не остановим прелюбодеяние, завтра девять из десяти будут рождаться с ДЦП. Тогда ни образования, ни здоровья, ни армии, ничего не будет", – написал Калиев.

Эти слова вызвали волну возмущения. Пользователи обвинили блогера в невежестве и в оскорблении семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Не остались в стороне и родители детей с ДЦП. Они пишут письма на имя Президента страны, в прокуратуру, полицию, а также требуют от Калиева публичных извинений.

"Данное высказывание оскорбило честь и достоинство тысячи родителей. В частности родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Ошибается каждый. Но я бы не назвала такого человека человеком. Вместе мы сила, и можем добиться многого. Мы будем требовать защиты, чтобы как то официальные органы среагировали. Сейчас нас объединяет одна боль, одна проблема", - сказала в прямом эфире в Instagram психолог, основатель Союза родителей особенных детей Рауана Сагадиева.

По словам психолога, блогер прикрываясь религиозным высказыванием распространил ложный опасный миф.

Родители со всего Казахстана пишут письма через e-otinish в различные государственные органы с просьбой принять меры в отношении блогера.