Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
Блогер заявил, что особенные дети появляются "от прелюбодеяний".
Казахстанский блогер и маркетолог Аксултан Калиев, у которого 1,1 миллиона подписчиков, оказался в центре громкого скандала, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Поводом стали его высказывания о детях с детским церебральным параличом.
В удалённом посте в Threads блогер заявил, что особенные дети появляются "от прелюбодеяний".
"Если не остановим прелюбодеяние, завтра девять из десяти будут рождаться с ДЦП. Тогда ни образования, ни здоровья, ни армии, ничего не будет", – написал Калиев.
Эти слова вызвали волну возмущения. Пользователи обвинили блогера в невежестве и в оскорблении семей, воспитывающих детей с особенностями развития.
Не остались в стороне и родители детей с ДЦП. Они пишут письма на имя Президента страны, в прокуратуру, полицию, а также требуют от Калиева публичных извинений.
"Данное высказывание оскорбило честь и достоинство тысячи родителей. В частности родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Ошибается каждый. Но я бы не назвала такого человека человеком. Вместе мы сила, и можем добиться многого. Мы будем требовать защиты, чтобы как то официальные органы среагировали. Сейчас нас объединяет одна боль, одна проблема", - сказала в прямом эфире в Instagram психолог, основатель Союза родителей особенных детей Рауана Сагадиева.
По словам психолога, блогер прикрываясь религиозным высказыванием распространил ложный опасный миф.
Родители со всего Казахстана пишут письма через e-otinish в различные государственные органы с просьбой принять меры в отношении блогера.
"Мы не можем молчать. Завтра подобные слова снова могут услышать наши дети и их семьи. ДЦП – это не грех и не стыд. Это медицинский диагноз, связанный с осложнениями во время беременности, родов или раннего развития ребёнка. Подобные фразы унижают человеческое достоинство, усиливают стигму и провоцируют дискриминацию. Каждый ребёнок имеет право на уважение, любовь и принятие", – сказала руководитель филиала РОО Союз родителей особенных детей Астаны Гульсан Мауина.