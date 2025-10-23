В Казахстане нередко возникает вопрос: обязаны ли родители помогать детям, достигшим совершеннолетия, если те продолжают учёбу? Многие уверены, что после 18 лет их финансовая ответственность прекращается. Однако это не совсем так. Согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье", если ребёнок обучается на очной форме, родители обязаны содержать его до достижения 21 года.

Недавнее судебное дело, рассмотренное в Алматы, вновь напомнило об этом праве. Студентка университета обратилась в суд с требованием взыскать алименты с отца, который прекратил выплаты после её 18-летия. Суд встал на сторону девушки, обязав родителя выплачивать 70 МРП ежемесячно до окончания обучения. О том, как работает эта норма закона, в каких случаях можно взыскать алименты и как правильно действовать в подобных ситуациях, в интервью BAQ.KZ с с юридическим консультантом Зауре Токбергеновой.

— Зауре, действительно ли родители обязаны содержать совершеннолетних детей, если те учатся в вузе?

Да, это закреплено в пункте 2 статьи 141 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье". Родители обязаны содержать совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме, до достижения ими 21 года. Это логично: студенты, как правило, не имеют постоянного дохода, а образование требует значительных затрат.

— А если родитель считает, что после 18 лет он ничего не должен?

Тогда вопрос решается в судебном порядке. Если нет добровольного соглашения об уплате алиментов, совершеннолетний студент может подать иск. Суд рассматривает дело, изучает обстоятельства — доходы сторон, наличие других иждивенцев, кредиты, семейное положение — и назначает алименты в фиксированной сумме.

— В каком размере обычно назначаются алименты для студентов?

Размер определяется индивидуально. Чаще всего суд устанавливает выплату в твердой сумме, ориентируясь на месячный расчетный показатель (МРП). Например, в недавнем деле суд взыскал 70 МРП в месяц. Однако сумма может быть и больше, если у родителя высокая заработная плата, или меньше — если у него есть другие обязательства.

— Нужно ли студенту доказывать, что он действительно учится?

Обязательно. К иску прилагается справка из вуза об обучении на очной форме, копия удостоверения личности и документы, подтверждающие прекращение выплат. Без этого суд не сможет установить наличие оснований для взыскания алиментов.

— Можно ли взыскать алименты задним числом, если родитель прекратил платить сразу после 18-летия?

Только с момента подачи иска. Закон не предусматривает взыскание алиментов за прошедший период, если студент не обращался в суд. Поэтому важно не затягивать и подать заявление как можно раньше.

— Что делать, если студент учится за границей или на платной основе?

Это не имеет значения. Главное — чтобы обучение было очной формы, независимо от страны или стоимости. Суд рассматривает сам факт необходимости материальной поддержки, а не источник образования.

— Как вы считаете, почему важно сохранять эту норму закона?

Потому что она защищает права молодых людей, которые стремятся получить образование и встать на ноги. Это инвестиция не только в будущее конкретного ребёнка, но и в будущее страны. Молодёжь должна чувствовать, что семья и государство поддерживают её в этот ответственный период.

Таким образом, казахстанское законодательство ясно указывает: совершеннолетние студенты-очники имеют право на финансовую поддержку от родителей до 21 года. Судебная практика подтверждает, что алименты в таких случаях взыскиваются регулярно, а их размер определяется с учётом реальных возможностей сторон.

Как подчеркнула юрист Зауре Токбергенова, "знание своих прав — это первый шаг к их защите". И если один из родителей уклоняется от обязанности помогать, у ребёнка есть законное право обратиться за защитой в суд.

Немного статистики

В Казахстане проблема неуплаты алиментов остаётся одной из наиболее острых в семейно-правовой сфере. По данным Министерства юстиции и частных судебных исполнителей, в стране находится на контроле около 285 тысяч исполнительных производств по алиментным обязательствам. Из них примерно 15 тысяч считаются проблемными, а общая задолженность по ним превышает 19 миллиардов тенге.

Согласно свежим данным, в целом по стране сумма долгов по алиментам уже превысила 93 миллиарда тенге. Это показывает, что, несмотря на усилия государственных органов и судебных исполнителей, значительная часть родителей продолжает уклоняться от выполнения своих обязанностей по содержанию детей.

Только за 2024 год в Казахстане было возбуждено 745 уголовных дел в отношении злостных неплательщиков алиментов — на 53,6 % больше, чем годом ранее. А в первом квартале 2025 года зарегистрировано уже 268 подобных дел, что также демонстрирует рост на 11,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что среди должников подавляющее большинство составляют мужчины — более 300 тысяч человек, тогда как женщин-должниц насчитывается свыше 11 тысяч. При этом государство предпринимает меры по трудоустройству неплательщиков: с начала 2025 года более 1 300 человек, имеющих задолженность по алиментам, были обеспечены рабочими местами через ярмарки вакансий и социальные программы занятости.

Все эти цифры свидетельствуют о масштабах проблемы: несмотря на предусмотренную законом ответственность, тысячи родителей по-прежнему не исполняют свои обязательства по содержанию детей. Эксперты отмечают, что для решения этой проблемы важно не только ужесточать меры наказания, но и усиливать работу по финансовой и правовой грамотности населения, а также развивать программы поддержки семей в трудной жизненной ситуации.