В Астане возбудили ещё одно громкое уголовное дело, связанное с благотворительностью, передаёт BAQ.KZ. Сбор пожертвований якобы на лечение своего ребёнка организовали супруги Тотакановы. Об этом сообщает Верховный суд Казахстана. Эмоциональные материалы и ложные сведения о болезни несовершеннолетнего публиковались в Instagram-аккаунте в период с 2020 по 2024 годы.

При этом значительная часть средств — свыше 1,3 миллиарда тенге — была потрачена на личные нужды: азартные игры, брендовую одежду, поездки и прочее. Для переводов использовались счета Тотакановой, её матери и даже недееспособной бабушки, умершей в 2021 году, — говорится в сообщении Верховного суда.

Супругам предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: их обвиняют в мошенничестве и легализации денег и имущества, полученных преступным путём. Дело рассматривается в столичном межрайонном суде по уголовным делам.

Ранее в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появились подробности этого дела. По его информации, более шести лет назад в семье Даулета и Толкын Тотакановых родился мальчик по имени Альтаир. Родители поняли, что у ребёнка серьёзные проблемы со здоровьем: он отставал в развитии, не мог сидеть, ходить и принимать пищу самостоятельно. Специалисты были готовы провести операцию в Турции за 50 миллионов тенге. Нужную сумму быстро собрали, однако на этом супружеская пара не остановилась. Порядка 300–400 миллионов тенге родители потратили на рекламу, а на само лечение малыша, по данным следствия, ушло чуть более шести миллионов.