В Актобе убили 26-летнюю женщину: у нее осталась четырехлетняя дочь
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В Актобе 26-летняя женщина погибла в результате конфликта с бывшим супругом. По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. У бывших супругов осталась четырехлетняя дочь, передает корреспондент BAQ.KZ.
Трагедия произошла в ночь на 6 ноября в одном из многоквартирных домов жилого массива Есет-батыр. По предварительным данным, между бывшими супругами произошел бытовой конфликт.
В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт задержания подозреваемого и сообщили о возбуждении уголовного дела.
«Полицией установлен и задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что преступление совершено на почве бытового конфликта между бывшими супругами. Следует отметить, что ранее заявлений, обращений, сигналов о бытовых конфликтах в полицию не поступало», - сообщили в ДП Актюбинской области.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в полиции.
Отмечается, что у погибшей осталась четырехлетняя дочь.
Ранее BAQ.KZ сообщал о другом убийстве женщины в Актобе. 13 октября стало известно о гибели 35-летней горожанки, получившей ножевые ранения во время конфликта со знакомым мужчиной. От полученных травм она скончалась на месте. По подозрению в преступлении полиция задержала 28-летнего жителя Атырау. По факту убийства было возбуждено уголовное дело
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