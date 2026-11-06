В Актобе убили 26-летнюю женщину: у нее осталась четырехлетняя дочь

В Актобе 26-летняя женщина погибла в результате конфликта с бывшим супругом. По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина. У бывших супругов осталась четырехлетняя дочь, передает корреспондент BAQ.KZ.

Трагедия произошла в ночь на 6 ноября в одном из многоквартирных домов жилого массива Есет-батыр. По предварительным данным, между бывшими супругами произошел бытовой конфликт.

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт задержания подозреваемого и сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Полицией установлен и задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что преступление совершено на почве бытового конфликта между бывшими супругами. Следует отметить, что ранее заявлений, обращений, сигналов о бытовых конфликтах в полицию не поступало», - сообщили в ДП Актюбинской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в полиции.

Отмечается, что у погибшей осталась четырехлетняя дочь.