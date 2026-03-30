В Казахстане продлен срок реализации пилотного проекта по ваучерному финансированию дошкольного образования. Он будет действовать до 1 июля 2026 года, сообщили в Министерство просвещения РК, передает BAQ.kz.

Речь идет о механизме размещения государственного образовательного заказа, при котором финансирование направляется не детскому саду, а закрепляется за ребенком.

Продление проекта связано с необходимостью доработки и совершенствования действующих правил в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Как работает система

Основной принцип ваучерного финансирования - предоставление родителям права самостоятельно выбирать детский сад.

Такая модель, по оценке ведомства, способствует формированию конкуренции между государственными и частными организациями, а также повышает прозрачность распределения бюджетных средств.

Что изменилось

Новая система также упрощает процедуру постановки детей в очередь.

Отмечается, что она позволяет исключить незаконные факторы и в целом повысить качество дошкольных услуг.

Где действует проект

На сегодняшний день пилотный проект реализуется в 20 городах и 23 районах страны.

С 2025 года дошкольные организации поэтапно переходят на новую систему финансирования.

По итогам реализации проекта будет проведен комплексный анализ его эффективности.

На основе результатов планируется выработать предложения по дальнейшему развитию системы дошкольного образования.