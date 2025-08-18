Родители смогут перевести ребенка в другую школу, не выходя из дома
Перевести ребенка в другую школу теперь можно онлайн через eGov.kz
Сегодня, 11:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
72Фото: pexels.com
Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, с помощью портала электронного правительства eGov.kz, передает BAQ.KZ.
Сервис позволяет выбрать любую школу — как по месту жительства, так и за его пределами. При этом не требуются открепительные и прикрепительные талоны, а также передача личного дела. При выборе образовательной организации сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и открыть раздел "Образование";
- в подразделе "Среднее образование" выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить поля и подписать заявление с помощью ЭЦП.
Результат рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете.
Самое читаемое
- В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие
- В Акмолинской области нашли пропавшую женщину
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- Переговоры на Аляске открывают путь к миру - Эрдоган о встрече Путина и Трампа
- Курс на Олимпиаду: Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026