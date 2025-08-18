Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, с помощью портала электронного правительства eGov.kz, передает BAQ.KZ.

Сервис позволяет выбрать любую школу — как по месту жительства, так и за его пределами. При этом не требуются открепительные и прикрепительные талоны, а также передача личного дела. При выборе образовательной организации сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и открыть раздел "Образование";

в подразделе "Среднее образование" выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";

заполнить поля и подписать заявление с помощью ЭЦП.

Результат рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете.