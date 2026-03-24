Родители Кызылординской области выступили с благородной инициативой. Они массово пришли во дворы «Келешек мектептері», где учатся их дети, для посадки саженцев, передает BAQ.KZ.

Педагогическое сообщество высоко оценило эту инициативу, отмечая, что роль родителей и их личный пример имеют особое значение в воспитательном процессе.

Активное участие родителей в жизни школы повышает мотивацию ребенка к учебе и приучает к сплоченности, укрепляя духовную связь между школой и семьей, - отметили в министерстве просвещения.

Выбор родителей в пользу «Келешек мектептері» не случаен. Деревья, посаженные их руками, будут расти вместе с детьми и станут неотъемлемой частью цветущих школьных дворов. Так родители учат подрастающее поколение беречь природу, ценить труд и любить родную землю. Кроме того, данная акция стала выражением благодарности родителей за труд учителей и внимание к детям.