21 февраля в Бейнеу пройдет День открытых дверей для родителей солдат, передает BAQ.KZ.
Мероприятие состоится в войсковой части 99116 Регионального командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, дислоцируемой в поселке Бейнеу.
В этот день, по информации Минобороны РК, командование воинской части и командиры подразделений проведут встречи с родителями, ответят на все волнующие вопросы, дадут необходимые разъяснения и обсудят все интересующие темы касательно службы их сыновей в формате открытого и конструктивного диалога.
– В этот день родители смогут лично ознакомиться с условиями прохождения службы, организацией боевой подготовки, распорядком дня, условиями проживания, питания и отдыха личного состава. Будет продемонстрирована материально-техническая база подразделений, а также разъяснены вопросы воспитательной работы, психологической поддержки и подготовки военнослужащих к выполнению задач по защите Родины. Мероприятие проводится в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности армии, укрепления доверия и прямого диалога с семьями военнослужащих, – сообщили в ведомстве.
Министерство обороны Республики Казахстан подчёркивает, что взаимодействие с родителями военнослужащих является важным элементом открытости армии, и приглашает их принять активное участие в мероприятии.
