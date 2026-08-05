В Уральске 32-летнего мужчину подозревают в двух кражах золотых украшений из дома родственницы. Общий ущерб оценили в 900 тысяч тенге, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, мужчина мог свободно заходить в дом потерпевшей. Во время одного из визитов он незаметно забрал золотые украшения, а позднее вернулся за новой добычей.

После первой кражи подозреваемый успел отнести похищенное в ломбард. Во второй раз продать или заложить украшения он уже не смог.

Потерпевшая обратилась в полицию. Во время оперативных мероприятий сотрудники установили предполагаемого похитителя. Им оказался ее родственник.

32-летнего мужчину задержали. Украшения, похищенные во время второго эпизода, изъяли. Остальные вещественные доказательства по делу тоже приобщили к материалам расследования.

По факту кражи начато досудебное расследование. Подробности полиция пока не раскрывает со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.