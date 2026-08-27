Родственники, бизнес и подработка: что госслужащие должны будут указывать в новой декларации

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые правила заполнения декларации о личных интересах. Правительство утвердило перечень сведений, которые отдельные категории госслужащих и должностных лиц должны будут раскрывать для выявления возможного конфликта интересов, передает BAQ.KZ.

Декларацию необходимо будет заполнить в течение 15 рабочих дней после поступления на государственную службу или должность, связанную с выполнением государственных либо приравненных к ним функций. Такое же требование действует при перемещении по службе.

За непредставление документа или нарушение сроков предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Что придется раскрывать

В декларации необходимо будет сообщать о близких родственниках, супруге, свойственниках и других связанных лицах, если они работают в том же государственном органе, его подразделениях или подведомственных организациях.

Кроме того, потребуется указать сведения о другой оплачиваемой деятельности, включая педагогическую, научную и творческую работу.

Раскрытию также подлежит участие в коммерческих организациях в Казахстане и за рубежом, индивидуальное предпринимательство, в том числе в течение года до занятия должности, а также имущество, переданное в доверительное управление.

Для лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, требования будут шире. Им в определенных случаях придется сообщать и о компаниях, которыми владеют или в управлении которых участвуют их родственники, супруги и свойственники.

В перечень связанных лиц включили и бывших супругов

Правила подробно определяют, кого считать связанными с должностным лицом людьми.

Помимо родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков, в отдельных случаях учитываются родственники супруга, супруги детей, племянники, дяди и тети, двоюродные родственники, иждивенцы и люди, ведущие с декларантом совместное хозяйство.

В категорию других связанных лиц включен и бывший супруг или бывшая супруга.

Также учитываются юридические лица, долями или акциями которых владеет сам декларант либо его близкие родственники, супруг или свойственники.

Кто освобожден от подачи декларации

Правила предусматривают исключения. В частности, такую декларацию не будут подавать кандидаты в Президенты, депутаты Курултая и маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел и сельских округов, а также кандидаты в члены выборных органов местного самоуправления.

Предусмотрены исключения и для некоторых других категорий лиц, участвующих в реализации проектов за счет государственного бюджета.

Декларация будет подаваться в письменном виде в кадровую службу по месту работы и приобщаться к личному делу.

Если после подачи обнаружатся неполные или недостоверные сведения, их можно будет исправить с помощью дополнительной декларации в течение 10 рабочих дней. При появлении новых сведений декларацию необходимо обновить.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.