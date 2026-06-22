Рокировка в Минцифры: Гиззат Байтурсынов сменил Дмитрия Муна на посту вице-министра

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития — кадровые перестановки. Кресло вице-министра покинул Дмитрий Мун. Его место занял 32-летний Гиззат Байтурсынов, который до этого момента руководил Комитетом цифровых активов и прорывных технологий. Соответствующие постановления уже подписаны правительством РК.

Для Гиззата Байтурсынова это назначение стало логичным продолжением стремительной карьеры в сфере отечественного IT и госуправления. Родился он в 1994 году в Шымкенте. За плечами нового вице-министра солидный бэкграунд: он окончил престижный Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций в Малайзии, а позже получил юридическое образование в Академии имени Д.А. Кунаева.

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