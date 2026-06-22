Рокировка в Минцифры: Гиззат Байтурсынов сменил Дмитрия Муна на посту вице-министра
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В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития — кадровые перестановки. Кресло вице-министра покинул Дмитрий Мун. Его место занял 32-летний Гиззат Байтурсынов, который до этого момента руководил Комитетом цифровых активов и прорывных технологий. Соответствующие постановления уже подписаны правительством РК.
Для Гиззата Байтурсынова это назначение стало логичным продолжением стремительной карьеры в сфере отечественного IT и госуправления. Родился он в 1994 году в Шымкенте. За плечами нового вице-министра солидный бэкграунд: он окончил престижный Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций в Малайзии, а позже получил юридическое образование в Академии имени Д.А. Кунаева.
Новый куратор казахстанского ИИ знает цифровую индустрию с самых низов:
- Старт в бизнесе (2010–2019): Карьеру начинал в частной компании «Ел-Конды», где прошел путь от рядового программиста и представителя компании в Малайзии до руководителя техснабжения и госзакупок.
- Приход на госслужбу (2019–2022): Перешел в профильное министерство (тогда еще МЦРИАП), начав с позиции рядового эксперта в Департаменте электронной промышленности.
- Управленческий взлет (2022–2026): Быстро рос по карьерной лестнице — возглавлял профильные департаменты, а в 2024 году встал у руля Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций.
- С марта 2026 года и до нынешнего назначения руководил Комитетом цифровых активов и прорывных технологий в новообразованном Министерстве ИИ.
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