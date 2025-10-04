На полях международного форума "Digital Bridge 2025" партия "AMANAT" провела панельную сессию "AMANAT and AI: Bolashaqqa Qadam", где обсуждалась роль искусственного интеллекта в политике, экономике и социальной сфере. В центре внимания оказались вызовы и возможности современных информационных технологий, законодательное регулирование ИИ, а также перспективы формирования технонации, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на сессии, Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Дәулет Кәрібек подчеркнул, что цифровая повестка выходит за рамки отдельных отраслей и становится необходимым условием для устойчивого развития страны.

"В мире разворачивается цифровая гонка. И это напрямую касается нас. В этой цифровой конкуренции мы должны быть успешными. Об этом вчера на этой площадке подробно говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Казахстан должен стать одним из ключевых цифровых хабов Евразии. В этом направлении уже проведена значительная работа со стороны государства. Мы имеем 92% госуслуг в онлайн-формате. Это 1-е место в СНГ и 28-е место в мире по индексу электронного правительства. А сегодня наша страна переходит от e-Gov к AI-Gov. Таким образом, мы теперь не просто следуем за мировыми трендами, а формируем собственную модель цифрового государства", – сказал он.

Также Исполнительный секретарь партии обратил внимание на уже реализуемые инициативы "AMANAT". В начале этого года был запущен проект "Цифрлық қоғам", направленный на повышение цифровой грамотности и культуры безопасного поведения в интернете. В ряде регионов проходят пилотные уроки по кибербезопасности для школьников, тренинги для родителей и встречи с IT-экспертами в рамках кампании "Кибер Тұмар". Особое значение имеет и проект "Жер аманаты" – за его счёт государству уже возвращено свыше 13 млн га земель. Для прозрачности создан геосервис Jerkarta.gharysh.kz, где любой желающий может увидеть, какие земли возвращены и как они распределяются.

Руководитель отдела международных правительственных связей "Alibaba Group" Франк Людвин Шафер отметил, что Казахстан демонстрирует успехи в деле развития искусственного интеллекта.

"Должен подчеркнуть дальновидность вашего политического руководства. Я очень впечатлен Посланием, с которым ваш Президент выступал несколько недель назад. У вас есть преимущества: с одной стороны, вы создаёте возможности для инноваций, а с другой – ограничиваете риски. Это также вопрос предсказуемости и прозрачности для компаний, которые хотели бы вести бизнес в Казахстане. У вас очень позитивная демографическая ситуация – молодая, технически подкованная, мотивированная рабочая сила. Это уже огромное преимущество", – сказал он.

Более подробно на вопросах законодательного регулирования искусственного интеллекта остановилась депутат Мажилиса, член фракции "AMANAT" Екатерина Смышляева. Буквально неделю назад в нижней палате Парламента был принят законопроект "Об искусственном интеллекте", а сейчас народные избранники продолжают работу над проектом Цифрового кодекса совместно с экспертами и общественниками.

"В будущем законы должны быть не только читаемыми для юристов, но и понятными для алгоритмов. Речь идёт о машиночитаемых нормативных актах, что станет новым стандартом в цифровом праве. Цифровой кодекс объединит все нормы, регулирующие отношения в цифровой среде, и станет основой для безопасного и справедливого цифрового развития страны. Цифровая трансформация невозможна без участия общества и бизнеса, а именно законодательство позволяет сбалансировать интересы всех сторон", – сказала она.

Екатерина Смышляева также напомнила, что именно депутаты от "AMANAT" принимали непосредственное участие в формировании цифровой экосистемы страны: сопровождали процессы внедрения биометрии, согласия на сбор данных, регулирования деятельности операторов, а также закрепления ответственности за их использование. В совокупности, это создало фундамент, на котором сегодня строится развитие цифровой отрасли в Казахстане.

Важное место в дискуссии занял вопрос о прозрачности в распределении земельных ресурсов. Управляющий директор – член правления НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Аманат Умбетбаев рассказал о применении космических технологий в работе по борьбе с латифундистами и обеспечению земельной справедливости.

"Сегодня космомониторинг стал одним из ключевых инструментов для выявления неиспользуемых земель. Благодаря спутниковым снимкам и технологиям, включая элементы искусственного интеллекта, мы можем выявлять неиспользуемые или частично используемые земли. Информация по выявленным участкам публикуется на геосервисе zher.garysh.kz, на базе которого соответствующие ГО принимают определённые меры по возвращению этих земель. Это пример того, как цифровые и космические технологии вносят свой вклад в построение Справедливого Казахстана", – сказал он.

О цифровых подходах к решению социальных проблем рассказал исполнительный директор проекта "Қарызсыз қоғам" партии "AMANAT" Олжас Ордабаев. Он отметил, что в 2025 году более 800 тыс. человек обратились за поддержкой, 360 тыс. получили прямую помощь, в том числе 250 тыс. прошли обучение, 110 тыс. получили юридические консультации.

"Цифровизация проходит красной нитью сквозь все Послание Главы государства. Наш проект не отстает и уже активно внедряет цифровые инструменты. Пилотная система с элементами искусственного интеллекта помогает распределять обращения и фильтровать случайные звонки, направляя к юристам тех, кто действительно нуждается в поддержке. В режиме 24/7 люди пишут через наш ИИ бот в Whatsapp, который автоматически собирает данные заявителей", – сказал он.

Тему развития села затронул заместитель руководителя Проектного офиса по региональной политике Ануар Керембаев, подчеркнув масштабы партийного проекта "Ауыл аманаты".

"До 2029 года планируется охватить 1 миллион сельских жителей и создать 350 тысяч рабочих мест. Уже проведён экономический скрининг 2295 сельских округов, на основе которого сформировано свыше 12 тысяч прогнозных инвестпроектов. Скрининг сел показывает направления, в которых можно и нужно развивать местное предпринимательство, детализировать структуру бизнеса. Искусственный интеллект помогает распределять их по регионам, по профилю деятельности, по наличию ресурсов и другим показателям", – сказал он.

В ходе сессии также состоялся активный обмен мнениями, спикеры ответили на вопросы аудитории. Участники обсуждали вызовы кибератак и распространения фейков, рост повседневного использования искусственного интеллекта, а также необходимость развития технического казахского языка и обучения ИИ профессиональной лексике. Отдельно было отмечено, что важным условием цифрового суверенитета остаётся создание качественного отечественного контента в сфере технологий.