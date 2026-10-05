«Роль учителя стала значимой как никогда»: Токаев поздравил педагогов

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя. Он подчеркнул, что в эпоху стремительного развития технологий и огромного потока информации роль учителя становится еще важнее.

Глава государства выступил на торжественном мероприятии в Акорде, посвященном профессиональному празднику педагогов.

По словам Президента, День учителя имеет особое значение для всего общества, поскольку практически в жизни каждого человека есть педагог, который повлиял на его становление.

Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: «Учитель – великое звание». Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой как никогда. Это неоспоримый факт, – сказал Токаев.

Поддержку учителей продолжат

Президент заявил, что поддержка педагогов остается одной из важных задач государства.

Он напомнил о принятии закона «О статусе педагога». Также в перечень государственных наград было включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – «Заслуженный учитель Казахстана». Несколько педагогов получили высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

5 октября в Казахстане официально отмечается День учителя.

Каждый год мы всей страной отмечаем этот праздник. И в этом году в праздничные дни во всех регионах акимы вручают педагогам награды и оказывают им особые почести. Такая традиция чествования учителей на общенациональном уровне будет продолжена. Для государства это задача исключительной важности, – подчеркнул Президент.

Более 4 миллионов школьников

Токаев также обратил внимание на масштабы системы школьного образования. Сегодня в Казахстане насчитывается более 4 млн школьников. Это примерно каждый пятый житель страны.

По словам Главы государства, дети должны иметь возможность получать качественное образование независимо от того, живут они в городе или селе.

За последние семь лет в Казахстане построили 1 342 школы более чем на 1 млн ученических мест. В этом году строится еще 101 школа.

По нацпроекту «Келешек мектептері» уже построено 217 школ на 460 тысяч учеников. Из них 84, или около 40%, расположены в сельской местности.

Президент также сообщил, что в средних школах планируется массово внедрять специальные уроки на базе систем искусственного интеллекта. Правительству поручено уделить этому направлению особое внимание.