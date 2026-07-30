Роль женщин в политике, условия труда и пенсионный возраст: В Астане прошел круглый стол

В рамках избирательной кампании партии «Ауыл» в Астане состоялся круглый стол на тему «Роль женщин в политике». Его организовала столичная комиссия партии по делам семьи, женщин и детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На встрече обсудили приоритеты избирательной программы партии, направленной на расширение возможностей женщин, укрепление института семьи, поддержку женского предпринимательства, создание условий для самореализации молодежи и повышение активного участия женщин в общественно-политической жизни. Также обсуждались вопросы роли женщин в государственном управлении, их участие в процессе принятия политических решений и повышение их общественно-политической активности.

Кандидат в депутаты Курултая Каракат Абден заявил, что деятельность партии не ограничивается сельским хозяйством.

«Многие связывают деятельность партии «Ауыл» только с сельским хозяйством, фермерами или вопросами субсидирования. Но это не так. Да, сельское хозяйство – одно из наших основных направлений. Однако социальная политика также является одним из главных приоритетов нашей партии. Улучшение благополучия женщин, особенно на селе, матерей и детей, укрепление института семьи – один из наших основных принципов», – сказал кандидат в депутаты.

По его словам, созданная при партии комиссия «Мейірім құшағы» работает уже пять лет. В настоящее время она имеет филиалы во всех регионах страны и оказывает юридическую и социальную помощь женщинам в отдаленных деревнях.

«Мы работаем не только в больших городах, но и в деревнях. К сожалению, в сельской местности существует проблема насилия в отношении женщин и детей. Оказание поддержки в таких ситуациях – одно из важных направлений работы комиссии», – сказала Каракат Абден.

Она также отметила, что сегодня общество ждет больше конкретных результатов, чем красивых слов, подчеркнув, что для этого был реализован целый ряд инициатив партии. В частности, отметила она, предложение о предоставлении амнистии женщинам было поддержано Главой государства.

По словам кандидата, особый приоритет в предвыборной программе отдается укреплению традиционного института семьи.

«Для партии «Ауыл» поддержка семьи, женщин и детей - это не просто социальное направление, а стратегический приоритет государственного значения. Семья - это основа социальной стабильности, национальной идентичности и устойчивого развития Казахстана. Поэтому укрепление национальных и семейных ценностей является одной из главных задач», - сказала спикер.

На круглом столе также были подняты новые предложения по поддержке сельских женщин. В частности, обсуждался вопрос расширения возможностей для студенток из сельской местности получать бесплатное высшее образование и снижения пенсионного возраста для сельских женщин.

«В настоящее время женщины выходят на пенсию в 61 год. Уже несколько лет мы предлагаем снизить пенсионный возраст для сельских женщин до 58 лет. Условия труда в селе и городе нельзя считать одинаковыми. Поэтому мы будем продолжать поднимать этот вопрос и в будущем», - сказала Каракат Абден.

В свою очередь, кандидат в депутаты Курултая Жазира Султанкулова представила доклад о роли женщин в политике и сосредоточилась на международном опыте. По ее словам, сегодня вклад женщин в политику оценивается не по их численности, а по реальному вкладу в качество государственного управления, законодательную работу и содержание принимаемых решений.

Она отметила, что в Казахстане нет юридических препятствий для вступления женщин в политику, но необходимо совершенствовать эффективные механизмы развития их профессионального потенциала и доведения до руководящих должностей. Она также отметила необходимость укрепления кадровой политики партий, распространения опыта опытных женщин-лидеров, развития культуры парламентаризма среди молодежи и формирования постоянного диалога между государственными органами и политическими партиями.

По словам Каракат Абден, из 69 кандидатов, выдвинутых сегодня партией «Ауыл» в депутаты Курултая, 23 – женщины. По ее словам, партия намерена и в будущем увеличить представительство женщин в общественной и политической жизни.