Роль женщин в современном обществе: что стоит за словами о равенстве

В современном обществе роль женщины уже давно перестала ограничиваться привычными рамками. Сегодня она охватывает сразу несколько направлений — от семьи до участия в управлении и развитии государства. Об этих изменениях и сохраняющихся вызовах рассказала заместитель председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны, внештатный советник акима по вопросам гендерного равенства Назгуль Макжан в интервью с BAQ.kz.

По её словам, сегодняшняя женщина — это многогранная личность, которая совмещает разные роли и при этом активно влияет на общественные процессы. Она участвует не только в жизни семьи, но и в развитии города и страны. При этом всё чаще женщины становятся не просто участниками, а инициаторами изменений.

Как отмечает спикер, за последние годы заметно изменилось общественное восприятие женского лидерства. Если раньше активная позиция женщины могла восприниматься как исключение, то сегодня это уже часть нормы. Женщины уверенно проявляют себя в самых разных сферах — от бизнеса до государственной службы и общественной деятельности.

«Сегодня роль женщины нельзя ограничивать одной сферой. Это и мама, и профессионал, и руководитель, и человек, который влияет на развитие общества», — подчёркивает Назгуль Макжан.

Параллельно с этим в стране развивается инфраструктура поддержки женского потенциала. Речь идёт о различных образовательных инициативах, программах лидерства, форумах и проектах, которые дают женщинам возможность развиваться и расширять профессиональные горизонты. Всё это формирует среду, где становится проще реализовать свои идеи.

Женщины сегодня особенно активно представлены в таких сферах, как образование, медицина, социальная работа, предпринимательство и креативные индустрии. При этом их участие в управлении также постепенно растёт — всё больше женщин входят в экспертные советы, общественные институты и занимают руководящие должности.

Современные условия открывают перед женщинами широкие возможности. Они могут получать образование, развивать бизнес, участвовать в грантовых программах и строить карьеру в различных сферах, включая государственную службу. Однако, как подчёркивает эксперт, важным остаётся уровень осведомлённости и внутренней готовности.

По её мнению, не все женщины в полной мере используют доступные ресурсы. Иногда это связано с неуверенностью или страхом, иногда — с недостатком информации. Поэтому важной задачей остаётся не только создание возможностей, но и их популяризация.

Несмотря на положительные изменения, сохраняются и серьёзные трудности. Одной из главных проблем остаётся необходимость совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности. Такая двойная нагрузка часто становится источником стресса и ограничивает возможности для карьерного роста.

Кроме того, в обществе всё ещё присутствуют устойчивые стереотипы. Они могут проявляться в отношении к женщинам-лидерам, распределении ролей в семье или ожиданиях со стороны окружающих. Также актуальными остаются вопросы нехватки поддержки, ограниченного доступа к деловым связям и наставничеству.

«Часто женщины сталкиваются не только с внешними барьерами, но и с отсутствием поддержки даже в ближайшем окружении», — отмечает Назгуль Макжан.

В этих условиях особое значение приобретает формирование поддерживающей среды. Речь идёт как о семье, так и о профессиональном сообществе. По словам эксперта, многое зависит от способности самой женщины выстраивать такую экосистему вокруг себя.

Государство, в свою очередь, реализует ряд мер, направленных на поддержку женщин, особенно тех, кто совмещает работу и семью. Это социальные выплаты, развитие сети детских садов, программы занятости, обучение и переобучение.

В столице действуют центры поддержки семьи, кризисные центры и социальные службы. Отдельные программы уже показывают эффективность, помогая жителям адаптироваться к изменениям и находить новые возможности для развития.

Развитие женского лидерства остаётся одним из приоритетных направлений. В стране проводятся форумы, реализуются образовательные проекты, развиваются менторские программы и инициативы для женщин-предпринимателей. Основная цель — создать устойчивую среду, в которой женщины смогут раскрыть свой потенциал.

«Наша задача — не просто проводить мероприятия, а формировать условия, где женщина может расти и развиваться», — говорит спикер.

Отдельное внимание в интервью уделено теме гендерного равенства. В рамках государственной политики оно рассматривается как равный доступ к правам, возможностям и ресурсам для всех граждан.

При этом, как подчёркивает Назгуль Макжан, важно правильно понимать суть этого понятия. «Это не борьба женщин против мужчин, а баланс и уважение к вкладу каждого», — отмечает она.

За последние годы Казахстан добился заметного прогресса в этом направлении. Женщины получают образование, строят карьеру, открывают бизнес и активно участвуют в общественной жизни. Однако, несмотря на это, остаются вопросы, требующие дальнейшей работы.

Эксперт обращает внимание, что формально равные возможности ещё не всегда означают равные условия на практике. Во многом это связано с общественными установками и традиционными представлениями о ролях мужчин и женщин.

Наиболее заметно неравенство проявляется в уровне заработной платы, возможностях карьерного продвижения и доступе к руководящим позициям. Кроме того, женщины по-прежнему несут большую часть бытовой и эмоциональной нагрузки в семье.

Для сокращения гендерного разрыва в стране реализуются комплексные меры. Это поддержка женского предпринимательства, продвижение женщин в органы принятия решений, образовательные программы, профилактика насилия и повышение правовой грамотности.

Отдельным направлением является расширение участия женщин в политике и управлении. Сегодня их становится больше в общественных советах, маслихатах, комиссиях и экспертных группах.

Введённая 30-процентная квота в партийных списках стала одним из инструментов для увеличения представительства женщин. Однако, как подчёркивает эксперт, важно не только количество, но и качество участия.

«Женщины должны не просто присутствовать, а реально влиять на принятие решений», — отмечает Назгуль Макжан.

Несмотря на предпринимаемые шаги, сохраняются и барьеры. Среди них — стереотипы, страх общественного осуждения, нехватка времени из-за семейной нагрузки, а также недостаточный уровень доверия к женскому лидерству.

Работа по их преодолению требует комплексного подхода. Важную роль здесь играют образование, культура и личные примеры успешных женщин, которые способны менять общественное восприятие.

В целом, как отмечает спикер, общество постепенно становится более открытым к теме гендерного равенства. Всё больше людей понимают, что речь идёт не о противостоянии, а о создании справедливых условий для развития.

Дополнительным шагом в этом направлении стало внедрение института советников акимов по вопросам гендерного равенства. Это позволяет системно продвигать данную повестку на региональном уровне и усиливать её практическую реализацию.

В конечном счёте, речь идёт не только о правах или возможностях, а о более глубоком изменении общественного мышления. Гендерное равенство постепенно перестаёт восприниматься как абстрактная тема и всё больше становится частью повседневной реальности — как в профессиональной среде, так и в семье.

Как подчёркивает Назгуль Макжан, важно не останавливаться на достигнутом и продолжать системную работу. Речь идёт не только о государственных мерах, но и о личной ответственности каждого — в том, как формируются установки, поддерживаются инициативы и создаются условия для развития.

Сегодня уже очевидно, что вовлечение женщин в экономику, управление и общественную жизнь напрямую влияет на устойчивое развитие страны. Это не вопрос отдельных групп, а общий ресурс, который необходимо использовать максимально эффективно.

«Гендерное равенство — это про справедливые условия для всех. Когда у каждого есть возможность реализовать свой потенциал, выигрывает всё общество», — отмечает она.

Таким образом, современные женщины всё активнее занимают своё место в различных сферах, меняя привычные представления и формируя новую социальную реальность. И чем больше будет таких примеров, тем быстрее общество придёт к балансу, в котором возможности действительно будут равны, а вклад каждого — по достоинству оценён.