Роман "Елең-алаң" появится в библиотеках казахстанских вузов

Министерству науки и высшего образовани передали 110 экземпляров романа известного казахского писателя и государственного деятеля Абиша Кекилбаева "Елең-алаң".

Всего издано 8 100 книг. Из них 110 направят в министерство, 100 экземпляров передадут в Национальную библиотеку РК, а остальные распределят по университетам страны.

Роман "Елең-алаң" считается одним из значимых произведений казахской литературы. Он посвящён эпохе Абулхаир-хана и важным историческим событиям, повлиявшим на развитие казахского народа. В книге раскрываются темы лидерства, ответственности, единства и исторического выбора.

Вице-министр науки и высшего образованияТалгат Ешенкулов отметил, что передача книги в университеты поможет студентам глубже изучать историю и литературу Казахстана.

По его словам, такие проекты способствуют развитию интереса молодежи к национальному наследию и укреплению духовных ценностей.

Ожидается, что инициатива повысит интерес молодежи к казахской литературе и истории, а также будет способствовать развитию образования и культуры чтения.