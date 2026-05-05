Роман Скляр назначен Руководителем Администрации Президента Казахстана

Указом президента Касым-Жомарт Токаев Роман Скляр назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Согласно документу, он освобождён от ранее занимаемой должности.

В то же время другим указом главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы освобождён от должности Руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу.

Другие подробности кадровых решений пока не сообщаются.

Роман Скляр родился в 1971 году. Имеет высшее образование по специальностям инженер-строитель, экономист и юрист. Окончил Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса, а также Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1989 году, работал монтажником, инженером по технике безопасности, затем занимал руководящие должности в частных компаниях Павлодара.

С 2000-х годов перешёл на государственную службу, занимал должности в Министерстве финансов, акимате Павлодара и Павлодарской области, а также в акимате Астаны.

В разные годы был вице-министром транспорта и коммуникаций, вице-президентом Казахстан Темир Жолы, депутатом Мажилиса, вице-министром национальной экономики и первым вице-министром по инвестициям и развитию.

В 2019 году занимал пост министра индустрии и инфраструктурного развития, после чего был назначен заместителем Премьер-министра, а затем первым заместителем Премьер-министра Казахстана.

После отставки правительства Алихана Смаилова в феврале 2024 года временно исполнял обязанности премьер-министра, после чего продолжил работу в должности первого заместителя главы правительства.