Роман Скляр обсудил с послом Южной Кореи развитие стратегического партнёрства
Посол поздравил Казахстан с вступлением в Международное агентство по атомной энергии.
Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель Министра иностранных дел Алибек Бакаев встретились с Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик, передаёт BAQ.KZ.
В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского сотрудничества.
Была отмечена успешная реализация совместных инвестиционных проектов в таких сферах как машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и др.
"Мы высоко ценим стратегическое партнерство с Республикой Корея и те достижения, которых мы достигли благодаря совместной работе. Реализация нашего партнерства позволила нам создавать новые рабочие места, внедрять инновации и расширять производственные мощности", — отметил Роман Скляр.
В свою очередь, Посол Республики Корея Чжо Тэ-ик выразил благодарность руководству Казахстана за поддержку и сотрудничество, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений в различных сферах экономики.
Также Посол Чжо Тэ-ик поздравил Казахстан с вступлением в Международное агентство по атомной энергии.
Дипломат подчеркнул, что Казахстан большой игрок в урановой отрасли и пожелал успехов в строительстве атомной электростанции.
В завершение встречи Роман Скляр поблагодарил Посла Чжо Тэ-ика за его личный вклад в развитие казахско-корейских отношений и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической карьере.
