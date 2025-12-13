Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель Министра иностранных дел Алибек Бакаев встретились с Послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского сотрудничества.

Была отмечена успешная реализация совместных инвестиционных проектов в таких сферах как машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и др.

"Мы высоко ценим стратегическое партнерство с Республикой Корея и те достижения, которых мы достигли благодаря совместной работе. Реализация нашего партнерства позволила нам создавать новые рабочие места, внедрять инновации и расширять производственные мощности", — отметил Роман Скляр.

В свою очередь, Посол Республики Корея Чжо Тэ-ик выразил благодарность руководству Казахстана за поддержку и сотрудничество, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений в различных сферах экономики.

Также Посол Чжо Тэ-ик поздравил Казахстан с вступлением в Международное агентство по атомной энергии.

Дипломат подчеркнул, что Казахстан большой игрок в урановой отрасли и пожелал успехов в строительстве атомной электростанции.

В завершение встречи Роман Скляр поблагодарил Посла Чжо Тэ-ика за его личный вклад в развитие казахско-корейских отношений и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической карьере.