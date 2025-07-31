Роман Скляр ответил на вопрос о планах покинуть Правительство
Журналист поинтересовался, намерен ли Роман Скляр покинуть свой пост в ближайшее время.
31 Июля, 10:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Июля, 10:2431 Июля, 10:24
997Фото: BAQ.KZ
На заседании Правительства заместителю Премьер-Министра Роману Скляру задали вопрос о его дальнейших планах. Журналист поинтересовался, учитывая, что он работает в Правительстве уже около шести лет, намерен ли он покинуть свой пост в ближайшее время, передаёт BAQ.KZ.
"Если я не ошибаюсь, вы в Правительстве около шести лет работаете. Не могли бы вы поделиться своими планами, а намереваетесь ли вы покинуть этот пост и завтра, когда и куда, если таких планов нет?" — прозвучал вопрос к Скляру.
В ответ заместитель Премьер-Министра отметил:
"Я коротко отвечу на вопрос. Я уже более шести лет работаю в Правительстве. И пока мне доверяет моё руководство, я буду продолжать это делать", — сказал Роман Скляр.
Самое читаемое