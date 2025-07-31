На заседании Правительства заместителю Премьер-Министра Роману Скляру задали вопрос о его дальнейших планах. Журналист поинтересовался, учитывая, что он работает в Правительстве уже около шести лет, намерен ли он покинуть свой пост в ближайшее время, передаёт BAQ.KZ.

"Если я не ошибаюсь, вы в Правительстве около шести лет работаете. Не могли бы вы поделиться своими планами, а намереваетесь ли вы покинуть этот пост и завтра, когда и куда, если таких планов нет?" — прозвучал вопрос к Скляру.

В ответ заместитель Премьер-Министра отметил: