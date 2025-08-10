Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал ключевые объекты энергетической инфраструктуры столицы в преддверии нового отопительного сезона, передает BAQ.KZ. В объезде приняли участие аким Астаны Женис Касымбек, министр энергетики Ерлан Аккенженов, представители правительства, городских и районных акиматов, а также руководители энергопредприятий и подрядных организаций.

Главная цель инспекции — оценка хода подготовки объектов к зиме и контроль за реализацией стратегических проектов в сфере теплоэнергетики.

Среди проверенных объектов:

ТЭЦ-2 — крупнейший источник тепла и электроэнергии столицы с мощностью 1 917 Гкал/ч тепла и 555 МВт электроэнергии. В 2025 году на её ремонты направлено свыше 7,3 млрд тенге, а по инвестпрограмме — ещё 9,6 млрд.





ТЭЦ-1 — тепловая мощность 794 Гкал/ч, финансирование ремонтов в 2025 году превысило 1,4 млрд тенге.





Тепломагистраль от ГТС "Туран" протяжённостью 15,2 км, объём инвестиций — 18,8 млрд тенге.





Подстанция "Арай" мощностью 80 МВА — завершение строительства планируется в 2025 году.





ГТС "Тельмана" мощностью 620 Гкал/ч — проект стоимостью 76,8 млрд тенге реализуется до конца 2026 года.

По итогам совещания Роман Скляр подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков ремонта и строительства, а также обеспечения надёжной подачи тепла жителям Астаны в осенне-зимний период.