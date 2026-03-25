Роман Скляр встретился с Председателем Комитета Всекитайского собрания
Стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах.
В городе Боао провинции Хайнань в рамках участия в 25-ой ежегодной сессии Боаоского азиатского форума состоялась встреча Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра с Председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передает BAQ.KZ.
Роман Скляр поздравил главу ПК ВСНП с успешным проведением «двух сессий» и принятием Плана социально-экономического развития Китая на 2026-2030 годы.
Первый заместитель Премьер-министра РК сообщил, что 15 марта в рамках республиканского референдума гражданами страны была принята новая Конституция. Он подчеркнул, что это важный шаг для дальнейшего развития Казахстана.
Кроме того, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики.
В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высоко-доверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном.
Председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленных на дальнейшее процветание Казахстана.
Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и «Центральная Азия – Китай».
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Иран выдвинул США ультиматум для завершения войны
- Казахстан и Китай договорились об увеличении количества контейнерных поездов