В городе Боао провинции Хайнань в рамках участия в 25-ой ежегодной сессии Боаоского азиатского форума состоялась встреча Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра с Председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передает BAQ.KZ.

Роман Скляр поздравил главу ПК ВСНП с успешным проведением «двух сессий» и принятием Плана социально-экономического развития Китая на 2026-2030 годы.

Первый заместитель Премьер-министра РК сообщил, что 15 марта в рамках республиканского референдума гражданами страны была принята новая Конституция. Он подчеркнул, что это важный шаг для дальнейшего развития Казахстана.

Кроме того, Роман Скляр отметил плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, а также динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере инвестиций, транспорта и энергетики.

В свою очередь Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение высоко-доверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном.

Председатель ПК ВСНП поддержал проводимые в Казахстане реформы, инициированные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленных на дальнейшее процветание Казахстана.

Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и «Центральная Азия – Китай».