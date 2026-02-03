Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из клуба на фоне недовольства его положением и трансферной политикой, сообщает BAQ.kz со ссылкой на португальское издание Record.

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию в ближайшее время. Как сообщает издание Record, сумма выкупа контракта 39-летнего футболиста составляет 50 млн евро, а среди возможных вариантов продолжения карьеры рассматриваются клубы МЛС и Европы.

По данным источника, Роналду недоволен отношением к "Аль-Насру" со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который в 2023 году приобрел контрольные пакеты акций четырех ведущих клубов страны — "Аль-Насра", "Аль-Хиляля", "Аль-Иттихада" и "Аль-Ахли".

Португалец считает, что его клуб находится в менее выгодном положении по сравнению с другими командами, управляемыми фондом. В частности, он недоволен пассивностью "Аль-Насра" на трансферном рынке и полагает, что PIF сознательно ограничивает усиление состава, чтобы помешать команде выиграть чемпионский титул. При этом "Аль-Наср" отстает от лидера чемпионата "Аль-Хиляля" всего на одно очко и продолжает борьбу за золото.

Отмечается, что Роналду считает себя недооцененным, учитывая его вклад в развитие саудовского футбола и рост его международной популярности. Ранее он также согласился стать послом чемпионата мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии.

По информации Record, именно в знак протеста Роналду отказался выйти на поле в матче 20-го тура Про-Лиги против клуба "Эр-Рияд" (1:0). При этом футболист по-прежнему нацелен на завоевание первого чемпионского титула в Саудовской Аравии и достижение личной цели — отметки в 1000 голов за карьеру.