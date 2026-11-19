Криштиану Роналду получил шанс пополнить свою коллекцию индивидуальных наград. Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» вошёл в десятку претендентов на звание лучшего футболиста Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards 2026, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы премии опубликовали список номинантов. Конкуренцию 41-летнему португальцу составят девять известных футболистов, выступающих за клубы Ближнего Востока.

Среди них – одноклубники Роналду Жоау Феликс и Садио Мане. На награду также претендуют Яссин Буну и Рубен Невеш из «Аль-Хиляля», Эдуар Менди и Айвен Тоуни из «Аль-Ахли».

В список вошли Мусаб Аль-Джувайр и Хулиан Киньонес, представляющие «Аль-Кадисию», а также Суфьян Рахими из «Аль-Айна».

Для Роналду эта номинация уже стала привычной. Португалец выигрывал награду лучшему футболисту Ближнего Востока с 2023 года и теперь может вновь подтвердить своё лидерство.

Имя победителя станет известно 28 декабря на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае.

Первый этап голосования болельщиков продлится до 30 ноября.