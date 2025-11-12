Чемпионат мира 2026 года станет последним для португальского нападающего саудовского клуба "Ан-Наср" Криштиану Роналду, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

"Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Я наслаждаюсь каждым моментом", — сказал Роналду, уточнив, что шутил о том, что завершит карьеру "через десять лет".

Футболист отметил, что с возрастом "начинаешь быстро считать месяцы", но при этом остаётся в хорошей форме и продолжает получать удовольствие от игры.

На счету 40-летнего Роналду 225 матчей и 143 гола за сборную Португалии. Он является чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций УЕФА, пятикратным обладателем "Золотого мяча" и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.