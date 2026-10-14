Криштиану Роналду поддержал Саудовскую Аравию после атаки хуситов

Португальский футболист Криштиану Роналду выразил поддержку Саудовской Аравии после ракетных атак хуситов, которые привели к гибели людей и нарушили работу аэропорта Эр-Рияда. После победы «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК футболист вышел к болельщикам с шарфом с изображением саудовского флага.

«Аль-Наср» обыграл узбекский «Нефтчи» из Ферганы со счётом 3:1. Матч на стадионе Alawwal Park начался с часовым опозданием из-за ракетной тревоги. Игроки оставались в раздевалках, пока власти не объявили об отмене угрозы. Роналду забил на 42-й минуте встречи. Этот гол стал 981-м в его профессиональной карьере. До отметки в тысячу мячей футболисту осталось 19 голов.

Ранее клуб опубликовал в соцсети X слова Роналду из интервью 2025 года:

«Я португалец, но я принадлежу Саудовской Аравии».

По данным саудовских властей, в результате атак на международный аэропорт имени короля Халида за выходные погибли 14 человек. Сотни людей получили ранения, аэропорт остаётся закрытым. Поддержку королевству выразил и защитник клуба «Аль-Ахли» Мерих Демирал. На пресс-конференции он назвал Саудовскую Аравию своей второй родиной и заявил: