Роналду покинул сбор сборной Португалии: капитан пообещал рассказать правду о причинах

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение команды в Копенгагене накануне матча Лиги наций с Данией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Instagram футболиста.

41-летний нападающий обратился к болельщикам в соцсетях.

«После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и вслед за разговором с президентом Португальской федерации футбола я принял решение покинуть сбор национальной сборной. В свое время я скажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда себя посвящал. Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде, без исключения», - написал Роналду.

Португальская федерация футбола подтвердила уход игрока. В федерации сообщили, что подготовка к встречам с Данией и Норвегией продолжится в прежнем режиме с остальными 24 футболистами.

Конфликт начался после выездного матча с Норвегией в воскресенье. Роналду разминался, но всю игру провел на скамейке запасных.

Главный тренер Жорже Жезуш признал, что обещал выпустить капитана на последние 30 минут, но по ходу встречи изменил решение. После финального свистка Роналду ушел в раздевалку, не поблагодарив болельщиков.

По данным A Bola, после этой игры футболист отказывался выходить на тренировки. Жезуш на пресс-конференции 30 сентября опроверг эту информацию.

«Сегодня он будет тренироваться. Это четвертый день, так что сегодня он будет тренироваться», - заявил тренер.

Он допустил, что Роналду останется в запасе и в матче с Данией.

«В принципе, играть будет Гонсалу Рамуш. Не знаю, выйдет Роналду или нет. Не знаю, что будет завтра в игре. Если он мне понадобится, он выйдет, если не понадобится, не выйдет», - сказал Жезуш.

Через несколько минут после пресс-конференции Роналду не вышел на поле и уехал со стадиона «Паркен» на микроавтобусе федерации. По данным сервиса Flightradar, за ним из Мадрида в Копенгаген вылетел его частный самолет.

Роналду дважды приводил сборную Португалии к победе в Лиге наций, в 2019 и 2025 годах. За национальную команду он провел 234 матча и забил 146 голов.

Завершил ли футболист карьеру в сборной окончательно, пока неизвестно. Матч Дании и Португалии пройдет 1 октября.