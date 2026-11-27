Таджикистан рассматривает возможности развития атомной энергетики при участии российской госкорпорации «Росатом». Стороны обсудили перспективы строительства в республике малых атомных электростанций, однако до конкретных решений пока далеко: предстоит изучить экономические, технические и экологические условия таких проектов.

Переговоры состоялись в Душанбе. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума встретился с заместителем генерального директора представительства «Росатома» в Центральной Азии Дмитрием Константиновым.

Как сообщили в Минэнерго республики, участники встречи рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Отдельное внимание уделили перспективам строительства малых АЭС.

Прежде чем переходить к реализации возможных проектов, сторонам предстоит всесторонне оценить их техническую и экономическую целесообразность, экологические последствия и вопросы безопасности. Также обсуждалась необходимость подготовки профильных специалистов.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить диалог и изучить возможности расширения сотрудничества.

При этом конкретных договоренностей о строительстве АЭС пока не объявлено. Не определены возможная мощность станций, места их размещения, стоимость и сроки реализации проектов.