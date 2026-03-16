В суде по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Тулегеновой началось судебное следствие. Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев озвучил позицию обвинения и обстоятельства, которые, по версии следствия, легли в основу уголовного дела, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам представителя прокуратуры, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для получения дохода.

«Сегодня начато судебное следствие в отношении Жанабылова Ерболата и Тулегеновой Эльмиры. Они являются блогерами со стажем более 12 лет. Основной контент их страниц был посвящен семейным ценностям, воспитанию троих детей и лайфстайл-контенту. При этом подсудимые демонстрировали роскошный образ жизни, формируя у широкой аудитории представление о собственной финансовой успешности и надежности», - отметил старший помощник прокурора.

По версии обвинения, в начале 2025 года блогеры разработали план получения крупной прибыли.

«Осознавая высокий уровень доверия со стороны своей аудитории, а также зависимость поведения подписчиков от транслируемого ими публичного образа, они задались преступным умыслом, направленным на извлечение дохода в особо крупном размере, в связи с чем ими был разработан преступный план», - сообщил Хайруллаев.

Следствие считает, что продаваемые блогерами обучающие курсы фактически не имели образовательной ценности.

«Установлено, что видеоматериалы, представленные в качестве обучающих курсов, не являются уникальными. Они содержат общее поверхностное содержание и зачастую повторяющиеся данные. Представленные материалы идентичны либо схожи с курсами, ранее распространявшимися другими блогерами. Кроме того, эти видео находятся в свободном доступе, в том числе на платформе YouTube, без необходимости отдельной оплаты», - отметил представитель прокуратуры.

По данным обвинения, курсы использовались как прикрытие для проведения розыгрышей призов.

«Реализация данных курсов не несла реальной образовательной или экономической ценности и носила фиктивный характер, прикрывая деятельность, направленную на получение дохода от граждан за участие в несанкционированных розыгрышах. Правилами были предусмотрены гарантированные выигрыши - 10 автомобилей марки Hyundai, смартфоны iPhone и денежные призы. Общая сумма заявленных призов превышала 200 миллионов тенге», - заявил Хайруллаев.

По расчетам следствия, организаторы рассчитывали получить от продажи курсов около 487 миллионов тенге.

«При стоимости курса 30 тысяч тенге в акции должны были принять участие 16 249 человек. Таким образом, за вычетом расходов подсудимые рассчитывали получить прибыль более 200 миллионов тенге», - отметил он.

Судебное разбирательство по делу продолжается. Суду предстоит исследовать материалы уголовного дела и заслушать позиции сторон.