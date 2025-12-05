Россия депортировала похищенных украинских детей в Северную Корею
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Украинские дети, похищенные российскими войсками, были насильно переправлены в Северную Корею, заявили киевские чиновники на слушаниях в сенате США, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По их данным, как минимум двое детей — 12-летний Миша из Донецкой области и 16-летняя Лиза из Симферополя — оказались в лагере Сонгдовон за 9 000 км от дома, где их учили "уничтожать японских милитаристов" и знакомили с ветеранами нападения на американский корабль "Пуэбло".
С начала полномасштабной войны Россия похитила более 19 500 украинских детей, из которых Киев успел вернуть около 1 800. Эксперты отмечают, что многие дети подвергались "патриотическому перевоспитанию" — запрещалось говорить на украинском, им промывали мозги альтернативной историей и держали без связи с внешним миром. Всего зафиксировано более 210 объектов, где детей подвергают идеологической обработке и военной подготовке.
В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вернуть всех украинских детей, незаконно депортированных Россией. За документ проголосовали 91 страна, против выступили 12, включая Россию, Беларусь и Иран. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что без возвращения детей справедливого мира в Украине не будет.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- В Шымкенте женщина продавала несуществующие автомобили
- 12-летний школьник избил водителя автобуса в Шымкенте
- Два автомобиля и крыша гостиницы горели в Астане
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году