Украинские дети, похищенные российскими войсками, были насильно переправлены в Северную Корею, заявили киевские чиновники на слушаниях в сенате США, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По их данным, как минимум двое детей — 12-летний Миша из Донецкой области и 16-летняя Лиза из Симферополя — оказались в лагере Сонгдовон за 9 000 км от дома, где их учили "уничтожать японских милитаристов" и знакомили с ветеранами нападения на американский корабль "Пуэбло".

С начала полномасштабной войны Россия похитила более 19 500 украинских детей, из которых Киев успел вернуть около 1 800. Эксперты отмечают, что многие дети подвергались "патриотическому перевоспитанию" — запрещалось говорить на украинском, им промывали мозги альтернативной историей и держали без связи с внешним миром. Всего зафиксировано более 210 объектов, где детей подвергают идеологической обработке и военной подготовке.

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вернуть всех украинских детей, незаконно депортированных Россией. За документ проголосовали 91 страна, против выступили 12, включая Россию, Беларусь и Иран. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что без возвращения детей справедливого мира в Украине не будет.