Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси, открыв путь их спортсменам к участию в зимних Играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Решение принято 27 сентября на генеральной ассамблее МПК в Сеуле.

Теперь паралимпийцы из двух стран формально могут выступить под своими флагами, однако окончательный допуск будет зависеть от международных федераций по видам спорта, где россияне и белорусы пока остаются отстранёнными. Чтобы попасть на Игры, им предстоит завоевать лицензии на сезон 2025/26 в пара-хоккее, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках.

Решение МПК резко контрастирует с позицией Международного олимпийского комитета: неделю назад МОК подтвердил, что на Олимпиаде-2026 россияне и белорусы смогут выступать лишь в нейтральном статусе.