Стороны подписали 14 документов, включая программу стратегического партнёрства в военной сфере на очередной пятилетний период, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов по итогам заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран.

"Сегодня подписано 14 документов, в том числе программа стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на новый пятилетний период. Её реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Беларуси и Союзного государства в целом", — заявил Белоусов.

Новая программа направлена на дальнейшее развитие совместных мер по укреплению обороноспособности, совершенствованию координации военных структур и обеспечению безопасности на пространстве Союзного государства.