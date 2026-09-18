Россия и Китай заблокировали в ООН продление мандата экспертной группы по Ирану
Проект резолюции США поддержали 11 из 15 членов Совета Безопасности ООН.
18 Сентября 2026, 00:30
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18 Сентября 2026, 00:3018 Сентября 2026, 00:30
202Фото: Pixabay.com
Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о продлении до сентября 2027 года мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану.
За предложенный Вашингтоном документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза. Представители Сомали и Пакистана воздержались.
Комитет 1737 занимается вопросами, связанными с выполнением ограничений в отношении Ирана.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла рекомендательную резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу вывести американские войска из боевых действий против Ирана.
При этом документ допускает сохранение американских военнослужащих для защиты США, а также их союзников и партнёров в случае нападения.
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