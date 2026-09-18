Россия и Китай заблокировали в ООН продление мандата экспертной группы по Ирану

Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о продлении до сентября 2027 года мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану.

За предложенный Вашингтоном документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза. Представители Сомали и Пакистана воздержались.

Комитет 1737 занимается вопросами, связанными с выполнением ограничений в отношении Ирана.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла рекомендательную резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу вывести американские войска из боевых действий против Ирана.

При этом документ допускает сохранение американских военнослужащих для защиты США, а также их союзников и партнёров в случае нападения.