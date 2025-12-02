Россия и Саудовская Аравия договорились о безвизовом режиме
Граждане смогут посещать страны без виз до 90 дней.
Сегодня, 00:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:43Сегодня, 00:43
85Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев всех типов паспортов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Церемония подписания состоялась на российско-саудовском деловом форуме, в которой участвовал вице-премьер Александр Новак.
О планах на безвизовый режим стороны заявили ещё в начале октября в материалах стратегической сессии по развитию туризма в России. Проект соглашения был официально одобрен правительством 27 октября.
Документ предусматривает, что соглашение вступит в силу через 60 дней после получения последнего официального уведомления о готовности стран. Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без виз до 90 дней.
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ