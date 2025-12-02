Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев всех типов паспортов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Церемония подписания состоялась на российско-саудовском деловом форуме, в которой участвовал вице-премьер Александр Новак.

О планах на безвизовый режим стороны заявили ещё в начале октября в материалах стратегической сессии по развитию туризма в России. Проект соглашения был официально одобрен правительством 27 октября.

Документ предусматривает, что соглашение вступит в силу через 60 дней после получения последнего официального уведомления о готовности стран. Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без виз до 90 дней.