Россия и Украина договорились о введении локального перемирия в районе Запорожской атомной электростанции на время ремонта повреждённой линии электропередачи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Ожидается, что восстановительные работы займут несколько дней.

При этом боевые действия на остальной территории Украины продолжаются. В ночь на воскресенье российские войска запустили 48 беспилотников, 30 из которых, по данным украинской стороны, были сбиты. В результате атак повреждён жилой дом в Одессе, в Херсонской области пострадали десять человек, в Сумской области дважды был нанесён удар по объекту инфраструктуры.

Также продолжается наступление российских войск в районе Гуляйполя в Запорожской области. В украинских Силах обороны Юга заявили, что ситуация остаётся очень тяжёлой, при этом российская сторона не установила полный контроль над районом. Со своей стороны Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье над территорией страны были сбиты 25 беспилотников, почти половина — над Самарской областью. По данным российских властей, целью атаки стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод.