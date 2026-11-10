Россия и Украина договорились об обмене пленными на переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров России, Украины и США о прекращении войны. Как сообщают западные СМИ, стороны договорились провести масштабный обмен пленными в ближайшее время.

Переговоры продолжались около 4,5 часа с 40-минутным перерывом. Официальных заявлений о достигнутых договорённостях пока не было. Встречи продолжатся в среду, 11 ноября. Это первые переговоры Москвы и Киева за восемь месяцев. По данным Reuters, российская делегация намерена сделать одной из главных тем обсуждения послевоенную систему безопасности в Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры «очень продуктивными». Выступая в Париже на встрече министров иностранных дел стран G7, он также заявил о необходимости в будущем подключить европейских партнёров к трёхстороннему формату.

Мы считаем, что в долгосрочной перспективе к трехстороннему формату должны присоединиться и наши европейские партнеры, поскольку они являются частью решения этой проблемы, — сказал Рубио.

Представители европейских государств, НАТО и Евросоюза находились в Абу-Даби, однако непосредственно в переговорах не участвовали. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав украинской команды также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов и другие представители руководства страны.