Cегодня, 9 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщается в ТК Минобороны РФ.

Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.