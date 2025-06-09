Россия и Украина обменялись группой военнопленных возрастом до 25 лет
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.
Сегодня, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
101Фото: стоп-кадр / www.5-tv.ru
Cегодня, 9 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily. Об этом сообщается в ТК Минобороны РФ.
Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.