Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби смогли выработать общее понимание того, как следует трактовать режим прекращения огня, сообщает BAQ.kz со ссылкой издание Politico.

По информации газеты, встреча не позволила сторонам полностью выйти из тупика. Тем не менее, один из европейских чиновников на условиях анонимности заявил, что Москве и Киеву удалось договориться о принципах фиксации прекращения огня, а также о предполагаемом формате демилитаризованной зоны после остановки боевых действий.

В то же время остаются нерешёнными два ключевых вопроса — возможное размещение западных военных на территории Украины и определение границ страны.

Как отмечает Politico, очередной раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины может состояться на следующей неделе — в Абу-Даби либо в Майами.